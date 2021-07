Olanda: rischio inondazione a Maastricht (Di venerdì 16 luglio 2021) Maastricht, arrivato l’ordine a 10.000 persone di abbandonare le proprie case a causa del rischio di inondazione. Diversi distretti di questa città nella provincia del Limburgo dovranno essere evacuati, ha detto in serata il comune, spiegando che il fiume Mosa uscirà dalle sue dighe e allagherà diverse zone residenziali. Anche per la città di Roermond è stata avviata l’evacuazione di alcuni quartieri dove vivono centinaia di persone. I livelli dei fiumi sono aumentati bruscamente a causa dell’afflusso di grandi masse d’acqua dal Belgio e dalla Germania, dove le inondazioni hanno causato decine di morti. L’esercito olandese è stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 luglio 2021), arrivato l’ordine a 10.000 persone di abbandonare le proprie case a causa deldi. Diversi distretti di questa città nella provincia del Limburgo dovranno essere evacuati, ha detto in serata il comune, spiegando che il fiume Mosa uscirà dalle sue dighe e allagherà diverse zone residenziali. Anche per la città di Roermond è stata avviata l’evacuazione di alcuni quartieri dove vivono centinaia di persone. I livelli dei fiumi sono aumentati bruscamente a causa dell’afflusso di grandi masse d’acqua dal Belgio e dalla Germania, dove le inondazioni hanno causato decine di morti. L’esercito olandese è stato ...

