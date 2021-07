Meteo, temporali anche al Centro: clima generalmente più fresco (Di venerdì 16 luglio 2021) Le previsioni Meteo annunciano, a causa di un vortice di bassa pressione, l’estensione di rovesci e temporali anche al Centro: intanto le temperature vanno calando un po’ ovunque Cielo nuvoloso (Getty Images)Un vortice di bassa pressione si è stanziato su tutta l’Europa Centrale ed a causa di ciò, anche in Italia, si estenderanno rovesci e temporali nei prossimi giorni. Nella giornata di oggi l’instabilità, dopo aver colpito il Nord, raggiungerà anche le regioni del Centro. Nel fine settimana tali fenomeni si sposteranno al Sud, ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 16 luglio 2021) Le previsioniannunciano, a causa di un vortice di bassa pressione, l’estensione di rovesci eal: intanto le temperature vanno calando un po’ ovunque Cielo nuvoloso (Getty Images)Un vortice di bassa pressione si è stanziato su tutta l’Europa Centrale ed a causa di ciò,in Italia, si estenderanno rovesci enei prossimi giorni. Nella giornata di oggi l’instabilità, dopo aver colpito il Nord, raggiungeràle regioni del. Nel fine settimana tali fenomeni si sposteranno al Sud, ...

Advertising

DPCgov : ?? Venerdì #16luglio ?? ?? #allertaGIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico ??? in otto regioni ?? Consulta… - ComuneMI : ??Allerta #meteo arancione per temporali emanata per oggi, 13/7, con possibilità di venti forti. Si invitano i citt… - varesenews : Venerdì ancora a rischio temporali, poi torna il sole - glooit : Previsioni meteo Roma e Lazio, oggi forti temporali in arrivo sulla Capitale leggi su Gloo - firenzemeteoit : Mappe #meteo #CAPE (rischio #temporali e #trombe d'aria in #Italia). Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe… -