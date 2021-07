Maltempo in Germania, almeno 81 vittime e 1.300 di dispersi. Alluvioni anche in Lussemburgo, Olanda e Belgio (Di venerdì 16 luglio 2021) Le vittime delle devastanti Alluvioni che hanno colpito la Germania sono salite ad 81. Lo riferiscono fonti ufficiali dopo che le autorità della Renania - Palatinato, la regione più colpita, hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Ledelle devastantiche hanno colpito lasono salite ad 81. Lo riferiscono fonti ufficiali dopo che le autorità della Renania - Palatinato, la regione più colpita, hanno ...

Advertising

TgLa7 : Salgono a 103 le vittime in #Germania delle devastanti alluvioni di questi giorni. In totale in Europa i morti per il maltempo sono 118 - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizz… - Agenzia_Ansa : E' salito a oltre 125 morti il bilancio del maltempo in Germania e Belgio, mentre continuano le ricerche dei 1.300… - zazoomblog : Maltempo in Germania almeno 81 vittime e 1.300 di dispersi. Alluvioni anche in Lussemburgo Olanda e Belgio -… - annalisap1974 : RT @Agenzia_Ansa: Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. I… -