L’Ue tra intese transatlantiche e autonomia strategica di E Greco

(Di venerdì 16 luglio 2021) “Sarebbe un bene per l’Europa, per gli Stati Uniti e per il mondo”. Nel recente incontro a Bruxelles con i vertici delle istituzioni europee, la segretaria Usa al Tesoro Janet Yellen non ha usato mezzi termini a proposito dei progetti europei per il completamento del mercato unico e dell’Unione economica e monetaria. La responsabile del Tesoro dell’amministrazione Biden ha fatto questa cristallina dichiarazione a sostegno dell’integrazione europea all’indomani della “storica” intesa in seno al G20 sulla tassazione delle multinazionali. In un clima dunque di grande soddisfazione, e persino di entusiasmo. Web tax adieu Sul piano pratico ha pesato positivamente la decisione degli europei di ...