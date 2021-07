Lorella Cuccarini dopo le polemiche con la Carrà torna a parlare e attacca con durezza chi l’ha criticata

(Di venerdì 16 luglio 2021)la morte di Raffaella, tanti sono stati i vip, praticamente tutti, che hanno scritto sui social un messaggio per lei. C’è stato chi ha rivelato di avere avuto con lei un rapporto di grande amicizia, chi le ha solo dedicato un pensiero e chi ha anche esagerato millantando, forse, un’amicizia che non c’era tanto che anche Roberta Capua nella sua trasmissione Estate in diretta ha anche criticato questo atteggiamento dicendo che qualcuno ha anche approfittato per mettersi, più che altro, in mostra e più che salutare e omaggiare Raffaella, ha colto l’occasione perdi sè ...

Duro sfogo quello di, che oggi decide di rispondere alle critiche ricevute per il messaggio che ha condiviso per salutare Raffaella Carrà . Lo scorso 5 luglio 2021 , l'intero mondo dello spettacolo ha ...Finalmenterompe il silenzio e svela cosa ne pensa delle accuse del web che l'hanno bollata come 'ipocrita' dopo il messaggio di addio per Raffaella Carrà visti i precedenti sfoghi per un ...Lorella Cuccarini ha espresso varie volte la sua opinione negativa riguardo il dare in adozione i bambini alle coppie gay.Giulia Stabile riceve dei complimenti da Lorella Cuccarini dopo Amici: “Una ballerina fantastica”. La ballerina Giulia Stabile dopo aver trionfato ad Amici 20, continua a essere molto amata non solo ...