Licenziamenti | alta tensione dopo i casi Gkn e Whirlpool | ipotesi sanzioni alle multinazionali che delocalizzano

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il ministro del Lavoro Orlando: 'Bisogna utilizzare questa ondata di finanziamenti che avremo col Recovery plan per responsabilizzare di più le imprese e legarle con più forza al paese nel quale ...

Inoltre, 'l'attività produttiva più prossima territorialmente lo stabilimento di Napoli, ossia quella di Carinaro, svolge attività del tutto diverse rispetto alla produzione di lavatrici di...Il ministro del Lavoro Orlando: "Bisogna utilizzare questa ondata di finanziamenti che avremo col Recovery plan per responsabilizzare di più le imprese e legarle con più forza al paese nel quale opera ...L'allarme lanciato dal segretario Gioffredi (Cgil) non risparmia nessun settore: situazione critica e il peggio deve ancora arrivare ...