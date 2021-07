Libero De Rienzo, non solo un attore di culto generazionale ma un ‘trickster’ a tutti gli effetti (Di venerdì 16 luglio 2021) Ogni comunità ha i suoi confini, il suo senso del fuori e del dentro, il “trickster” è sempre lì alle porte della città o alle porte della vita, facendo in modo che ci sia sempre scambio. Egli presiede anche ai confini attraverso cui i gruppi articolano la loro vita sociale. Distinguiamo costantemente giusto e sbagliato, sacro e profano, pulito e sporco, maschio e femmina, giovane e vecchio, vivente e morto, e ogni volta l’impostore varcherà la linea e confonderà le distinzioni. Egli incorpora dunque l’ambiguità e l’ambivalenza, la doppiezza e la duplicità, la contraddizione e il paradosso. Con queste parole Lewis Hyde descrive, nel suo saggio Trickster makes the world, l’archetipo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Ogni comunità ha i suoi confini, il suo senso del fuori e del dentro, il “trickster” è sempre lì alle porte della città o alle porte della vita, facendo in modo che ci sia sempre scambio. Egli presiede anche ai confini attraverso cui i gruppi articolano la loro vita sociale. Distinguiamo costantemente giusto e sbagliato, sacro e profano, pulito e sporco, maschio e femmina, giovane e vecchio, vivente e morto, e ogni volta l’impostore varcherà la linea e confonderà le distinzioni. Egli incorpora dunque l’ambiguità e l’ambivalenza, la doppiezza e la duplicità, la contraddizione e il paradosso. Con queste parole Lewis Hyde descrive, nel suo saggio Trickster makes the world, l’archetipo ...

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - rtl1025 : ?? E' deceduto all'età di 44 anni, stroncato da un infarto, nella sua casa romana, l'attore napoletano Libero De R… - italianelcuore3 : Libero De Rienzo trovato morto in casa a 44 anni: cinema italiano in lutto, la causa del decesso, a stroncarlo sare… - _if_you_ever_ : Cosa ha lasciato “Santa Maradona” #LiberoDeRienzo -