Libero De Rienzo: le reazioni e i messaggi degli amici attori e registi (Di venerdì 16 luglio 2021) L'attore e regista Libero De Rienzo è scomparso; la notizia ha fatto il giro del web e molti amici colleghi lo hanno ricordato sui social Stamattina è stata resa nota la scomparsa dell'attore e regista Libero De Rienzo, morto all'età di 44 anni stroncato da un infarto. La notizia ha fatto il giro del web, creando dispiacere, rammarico e dolore in tutti quelli che lo avevano apprezzato e stimato come attore e in chi lo ha conosciuto. Non si sono fatti attendere i messaggi di chi ha lavorato con lui, fianco a fianco, sui set condividendo mesi, chiacchiere e risate. Rapporti lavorativi che ...

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore della famiglia De Rienzo per la scomparsa di Libero. - ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Cirimbriscola_ : RT @chilhavistorai3: Profondo cordoglio della redazione di “Chi l’ha visto?” che si stringe al caro Fiore De Rienzo per la prematura scompa… - MariaCCandarell : RT @Corriere: Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni -