I carabinieri forestali denunciano due persone per incendio boschivo (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “incendio boschivo”: è questa l’accusa di cui dovranno rispondere due persone denunciate dai carabinieri della Stazione Forestale di Avellino. L’episodio si è verificato martedì scorso in località Montenigro del comune di Torrioni: all’esito del sopralluogo i militari hanno accertato che l’incendio era scaturito dall’abbruciamento di ramaglie e segatura provenienti dal taglio di un bosco. Alla luce delle evidenze emerse, a carico dei due presunti responsabili, oltre alle previste sanzioni amministrative per l’accensione di fuoco in periodo di assoluto divieto e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “”: è questa l’accusa di cui dovranno rispondere duedenunciate daidella Stazione Forestale di Avellino. L’episodio si è verificato martedì scorso in località Montenigro del comune di Torrioni: all’esito del sopralluogo i militari hanno accertato che l’era scaturito dall’abbruciamento di ramaglie e segatura provenienti dal taglio di un bosco. Alla luce delle evidenze emerse, a carico dei due presunti responsabili, oltre alle previste sanzioni amministrative per l’accensione di fuoco in periodo di assoluto divieto e ...

Advertising

_Carabinieri_ : Gli alberi offrono molteplici benefici ma non tutti conoscono gli effetti sul benessere e sulla salute umana deriva… - _Carabinieri_ : Scoperti dai #Carabinieri forestali di Capaccio Paestum, una volpe rossa e 13 esemplari di tartarughe baby, note co… - anteprima24 : ** i carabinieri forestali denunciano due persone per #Incendio boschivo ** - RosatoLuigia : RT @_Carabinieri_: Gli alberi offrono molteplici benefici ma non tutti conoscono gli effetti sul benessere e sulla salute umana derivanti d… - GazzettAvellino : Incendio boschivo, Carabinieri Forestali denunciano 2 persone a Torrioni. -