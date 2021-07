F1, oggi le qualifiche…per la qualifica sprint di domani! Un sistema cervellotico e di non facile comprensione (Di venerdì 16 luglio 2021) Quest’oggi a Silverstone vedremo le qualifiche alla qualifica sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Sì, avete letto bene, le qualifiche per le qualifiche. Dopotutto se la sprint race (o qualifica sprint) è una mini-gara, bisognerà pur determinarne la griglia di partenza. A questo scopo si è deciso di utilizzare il format di qualifica in voga dal 2006 a oggi, ovvero quello diviso in Q1, Q2 e Q3 a eliminazione progressiva. Dunque nella giornata odierna assisteremo alle qualifiche come siamo abituati a vederle, dove conta il tempo sul giro secco. L’unica ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Quest’a Silverstone vedremo le qualifiche alladel Gran Premio di Gran Bretagna. Sì, avete letto bene, le qualifiche per le qualifiche. Dopotutto se larace (o) è una mini-gara, bisognerà pur determinarne la griglia di partenza. A questo scopo si è deciso di utilizzare il format diin voga dal 2006 a, ovvero quello diviso in Q1, Q2 e Q3 a eliminazione progressiva. Dunque nella giornata odierna assisteremo alle qualifiche come siamo abituati a vederle, dove conta il tempo sul giro secco. L’unica ...

Advertising

_starshineforju : quindi oggi sorteggi di serie a, venerdì qualifiche per quella cessata della sprint race ad un orario cesso, sabato… - andrea_ialongo : RT @sabbatini: La mia Clio è pronta per le qualifiche di oggi! #Hungaroring #Renault #ClioCupEurope - sabbatini : La mia Clio è pronta per le qualifiche di oggi! #Hungaroring #Renault #ClioCupEurope - leopnd1 : Prima pole position per Frédéric Vervisch che vola nelle qualifiche ad Aragon... In Gara 1 invece dalla prima piazz… -