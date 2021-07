Effetto delta | crescono i contagi e il tasso di positività

(Di venerdì 16 luglio 2021) Cresce rapidamente e in modo esponenziale il numero deinel nostro Paese, a causa soprattutto della variante. Ma ricoveri e morti rimangono stabili e bassi. Nelle ultime 24 ore in Italia ...

Cresce rapidamente e in modo esponenziale il numero dei contagi nel nostro Paese, a causa soprattutto della variante. Ma ricoveri e morti rimangono stabili e bassi. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.898 nuovi casi di coronavirus a fronte di 205.602 tamponi effettuati, con un tasso di ...Coprifuoco Barcellona vs nuova ondata Covid e variante/ Catalogna, boom contagi Evacuazione ... il quale, però, potrebbe ben presto espandersi perdella forza propulsiva del fluido. Ecco ...Cresce rapidamente e in modo esponenziale il numero dei contagi nel nostro Paese, a causa soprattutto della variante Delta. Ma ricoveri e morti rimangono stabili e bassi. Nelle ultime 24 ore in Italia ...Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio settimanale ...