Dove conviene noleggiare l'ombrellone questa estate (Di venerdì 16 luglio 2021) Non sarà una bella sorpresa quella che troveremo sotto l'ombrellone delle vacanze 2021: mentre tutti ci prepariamo a trascorrere l'estate sulle spiagge della penisola, un'indagine di Altroconsumo dice che che il prezzo dei lidi è aumentato del 17% rispetto a tre anni fa. La conclusione è stata raggiunta mettendo a confronto i prezzi dei lidi relativi alla prima settimana di agosto e tenendo in considerazione la media di costo per un ombrellone e due lettini nelle prime 4 file. L'aumento del 17% è ovviamente solo una media. Le vacanze 2021, anche per via della pandemia che ha costretto i gestori a ridurre le postazioni, potrebbero costarci ...

