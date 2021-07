David in piazzale Michelangelo: un restauro da ammirare (Di venerdì 16 luglio 2021) Il mondo della moda non è indifferente ai progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale. Lo dimostra la partecipazione di Salvatore Ferragamo al restauro del monumento del David in piazzale Michelangelo a Firenze. Attraverso il programma ministeriale “Art Bonus”, il brand contribuisce agli interventi. Cappelle Medicee: il meraviglioso viaggio da fare a Firenze Leggi su periodicodaily (Di venerdì 16 luglio 2021) Il mondo della moda non è indifferente ai progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale. Lo dimostra la partecipazione di Salvatore Ferragamo aldel monumento delina Firenze. Attraverso il programma ministeriale “Art Bonus”, il brand contribuisce agli interventi. Cappelle Medicee: il meraviglioso viaggio da fare a Firenze

Advertising

MetropolitanoIT : ?? #Firenze: restauri interattivi per il #David di Piazzale Michelangelo?? - solospettacolo : Via al restauro per il David al piazzale Michelangelo - CorriereQ : Via al restauro per il David al piazzale Michelangelo - antoniafalcone : Restauro-spettacolo del David al piazzale Michelangelo - AnsaToscana : Via al restauro per il David al piazzale Michelangelo. Intervento per la copia in bronzo della celebre scultura… -