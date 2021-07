Chucky: il teaser della serie horror svela la data di uscita (Di venerdì 16 luglio 2021) La serie Chucky, che porta sugli schermi televisivi la famosa bambola assassina, ha ora un teaser e una data di uscita. Chucky, la serie ispirata alla famosa saga horror, ha ora un teaser e una data di uscita: il 12 ottobre debutterà infatti il progetto sugli schermi di Syfy. Nel video si vede un teenager che acquista la famosa bambola a un mercatino di quartiere, senza poter immaginare che l'oggetto ha già afferrato un coltello ed è pronto a tornare in azione. Il protagonista di Chucky è ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021) La, che porta sugli schermi televisivi la famosa bambola assassina, ha ora une unadi, laispirata alla famosa saga, ha ora une unadi: il 12 ottobre debutterà infatti il progetto sugli schermi di Syfy. Nel video si vede un teenager che acquista la famosa bambola a un mercatino di quartiere, senza poter immaginare che l'oggetto ha già afferrato un coltello ed è pronto a tornare in azione. Il protagonista diè ...

