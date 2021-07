Candreva | «Inzaghi pronto per l’Inter | la Samp si farà trovare pronta»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 luglio 2021) Antonioha parlato a Sky Sport dal ritiro delladoria, discutendo di ritiro, D’Aversa e SimoneAntonioè intervenuto ai microfoni di Riccardo Re a Sky Sport 24, parlando direttamente dalla sede del ritiro delladoria. Ecco cosa ha detto il giocatore blucerchiato. DAL RITIRO – «Prime sensazioni positive, abbiamo saltato un anno con la pandemia e non eravamo abituati a ricominciare. In ritiro si lavora bene». NUOVO ALLENATORE – «L’esperienza aiuta ad affrontare anche a questi momenti. Con un nuovo allenatore si riparte sempre da zero, metodi e allenamenti sono ...