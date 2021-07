Ballo Touré-Milan: trattativa semplice e molto veloce (Di venerdì 16 luglio 2021) Fodé Ballo-Touré dal Monaco al Milan: una trattativa semplice e molto veloce. Soprattutto chiusa in meno di una settimana, dalle anticipazioni francesi di domenica scorsa alla chiusura molto rapida. Il Milan spenderà 5 milioni e ha preso uno specialista di fascia sinistra dal buon rendimento. E che soprattutto accetterà senza pronlemi il ruolo di vice Theo Hernandez, l’indiscutibile titolare del ruolo. A conferma che il rispetto delle gerarchie è un passaggio fondamentale, ecco perché il Milan si è subito convinto e ha ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Fodédal Monaco al: una. Soprattutto chiusa in meno di una settimana, dalle anticipazioni francesi di domenica scorsa alla chiusurarapida. Ilspenderà 5 milioni e ha preso uno specialista di fascia sinistra dal buon rendimento. E che soprattutto accetterà senza pronlemi il ruolo di vice Theo Hernandez, l’indiscutibile titolare del ruolo. A conferma che il rispetto delle gerarchie è un passaggio fondamentale, ecco perché ilsi è subito convinto e ha ...

Advertising

angelomangiante : L'arrivo di un centravanti esperto come #Giroud, il ritorno #BrahimDiaz e fatta per l'acquisto del difensore del Mo… - DiMarzio : #Milan, fatta per #BalloTouré e il ritorno di #BrahimDiaz: attesi entro sabato - PBPcalcio : Atteso già stasera Fodè Ballo-Tourè a #Milano ?? - Ultimigiorni_ : Da quanto ha detto Bonan Ballo Toure dovrebbe essere arrivato in albergo anche perché c'era un problema nel collegamento con Bovicelli - ACMFergie : Antonio ma è caduto l'aereo di Ballo Tourè @AntoVitiello? -