Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Rocco Amato Esce di Scena! (Di venerdì 16 luglio 2021) Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: come si intuisce da ormai molti indizi, Giancarlo Commare, che interpreta Rocco Amato, non farà più parte del cast. Ecco cosa c’è da sapere su questa uscita di scena… Ne Il Paradiso delle Signore, un personaggio molto importante è sempre stato quello di Rocco Amato. Quest’ultimo ha intrapreso una storia d’amore con Maria, anche se le difficoltà sono state tante anche alla fine della stagione. Nella nuova, però, potrebbero esserci novità molto rilevanti. Ecco i ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 16 luglio 2021)Il: come si intuisce da ormai molti indizi, Giancarlo Commare, che interpreta, non farà più parte del cast. Ecco cosa c’è da sapere su questa uscita di scena… Ne Il, un personaggio molto importante è sempre stato quello di. Quest’ultimo ha intrapreso una storia d’amore con Maria, anche se le difficoltà sono state tante anche alla fine della stagione. Nella nuova, però, potrebbero esserci novità molto rilevanti. Ecco i ...

Advertising

zazoomblog : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole anticipazioni oggi 16 luglio - #Paradiso #delle #Signore #Posto - BlogLiveIt : ???A settembre torna #Ilparadisodellesignore con la sesta stagione. Ecco alcune anticipazioni - zazoomblog : Delitti in Paradiso 10: trama cast anticipazioni e streaming degli episodi in onda il 14 luglio - #Delitti… - redazionetvsoap : Avrà a che fare con due donne? #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni - MaryErienne1983 : Ma non riesco a far caricare il testo di questo articolo o non c'è proprio il testo? -