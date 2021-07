Allenamento mattutino a Dimaro | si prova l' uscita dal basso | Spalletti sceglie Demme

(Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo di giorno di ritiro per il Napoli nella Val di Sole. AFolgarida si aumenta l'intensità, il Napoli si è allenato stamani e riprenderà l'nel pomeriggio. Il nuovo tecnico Lucianoinizia a dar vita alle sue idee tattiche e non a caso stamattina si èta l'dal. Diegoè l'uomo più sollecitato dal tecnico di Certaldo, gli ha affidato l'dalcon pressing avversario e fornito delle dritte nello schema tattico. A fine partitella, i due si sono fermati a parlare per 10', ...

Secondo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro Folgarida. La squadra nella seduta mattutina si è divisa in due gruppi. La linea difensiva ha svolto lavoro specifico mentre il plotone di ...La SSC Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento mattutino che la squadra ha svolto a Dimaro. Nella giornata di ieri il Napoli è arrivato in ...