A4, dopo le verifiche nessun problema strutturale per il ponte sull’Oglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Le verifiche strutturali sul ponte della A4 sull’Oglio hanno dato esito positivo ma, fino a sabato mattina, una carreggiata della A4 resterà chiusa e la circolazione normale verrà ripristinata solo nel corso della giornata. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 luglio 2021) Lestrutturali suldella A4hanno dato esito positivo ma, fino a sabato mattina, una carreggiata della A4 resterà chiusa e la circolazione normale verrà ripristinata solo nel corso della giornata.

Advertising

webecodibergamo : A4, dopo le verifiche nessun problema strutturale per il ponte sull’Oglio - R_Leuco : @lagoria @L22006359 @giorgiogilestro Da studentessa non ricordo problemi di ripresa neppure dopo l'estate, da inseg… - siceid : @conteDartagnan @Ivan__soli @UtherPe1 @twitorino Ma sto bonus vale la pena? L'avvocato mi ha detto che per lui c'è… - VerFilippo : Dopo le dovute verifiche, mi risulta che questa non sia l’unica offerta per #Zuta. Il #Lecce ha sul tavolo più prop… - hvmexoned : @xvweirdommars EH CAPITO MA CHE PALLE vabbè io ho il biglietto soo poi per un giorno di scuola fa niente,più che a… -