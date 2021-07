Vaccino covid docenti e Ata, Gissi (Cisl Scuola): “Non si può obbligare. Serve invece modello organizzativo più efficiente” (Di giovedì 15 luglio 2021) "La nostra più grande preoccupazione sui vaccini è il ritardo che osserviamo in alcune regioni d'Italia. La priorità per la Scuola deve essere dimostrata con un modello organizzativo molto più efficiente. Vi sono delle realtà che all'epoca della sospensione non avevano nemmeno cominciato - una per tutte in Calabria - e che si ritrovano a dover rincorrere costruendo corsie privilegiate ora che l'emergenza della riapertura che è ormai alle porte". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 luglio 2021) "La nostra più grande preoccupazione sui vaccini è il ritardo che osserviamo in alcune regioni d'Italia. La priorità per ladeve essere dimostrata con unmolto più. Vi sono delle realtà che all'epoca della sospensione non avevano nemmeno cominciato - una per tutte in Calabria - e che si ritrovano a dover rincorrere costruendo corsie privilegiate ora che l'emergenza della riapertura che è ormai alle porte". L'articolo .

