Vaccini anti-Covid, il monitoraggio Gimbe: “Tra gli over 60 non aumentano le prime dosi, persistente esitazione in quella fascia d’età” (Di giovedì 15 luglio 2021) La somministrazione di prime dosi del vaccino contro il Covid-19 è precipitata in un mese del 73%. E con la diffusione della variante Delta sono a rischio 2,2 milioni di over 60 non vaccinati e i circa 2,5 che hanno ricevuto soltanto la prima dose. Sono i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull’andamento del virus e lo stato della campagna vaccinale. Mentre i contagi settimanali sono cresciuti del 61,4% (settimana 7-13 luglio), ma continuano a calare ospedalizzazioni e decessi. E sul tanto dibattuto modello francese di Green pass la Fondazione dichiara: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) La somministrazione didel vaccino contro il-19 è precipitata in un mese del 73%. E con la diffusione della variante Delta sono a rischio 2,2 milioni di60 non vaccinati e i circa 2,5 che hanno ricevuto soltanto la prima dose. Sono i dati delindipendente della Fondazionesull’andamento del virus e lo stato della campagna vaccinale. Mentre i contagi settimanali sono cresciuti del 61,4% (settimana 7-13 luglio), ma continuano a calare ospedalizzazioni e decessi. E sul tanto dibattuto modello francese di Green pass la Fondazione dichiara: ...

