Un campione d’Europa per la porta del Genoa: Sirigu in arrivo (Di giovedì 15 luglio 2021) Non confermato Mattia Perin, in prestito dalla Juventus, il Genoa aveva bisogno di un nuovo portiere. I rossoblù, come riporta Sky Sport, stanno per mettere sotto contratto Salvatore Sirigu, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Torino. L’accordo è per un anno più uno di opzione. Sirigu peraltro è reduce dalla spedizione della Nazionale agli Europei, dove ha ricoperto il ruolo di secondo a Gianluigi Donnarumma, riuscendo anche a giocare qualche minuto della sfida col Galles. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021) Non confermato Mattia Perin, in prestito dalla Juventus, ilaveva bisogno di un nuovo portiere. I rossoblù, come riSky Sport, stanno per mettere sotto contratto Salvatore, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Torino. L’accordo è per un anno più uno di opzione.peraltro è reduce dalla spedizione della Nazionale agli Europei, dove ha ricoperto il ruolo di secondo a Gianluigi Donnarumma, riuscendo anche a giocare qualche minuto della sfida col Galles. L'articolo ilNapolista.

Advertising

marciocapatonda : Si ok l’Italia è campione d’Europa. Ma il dubbio rimane: CHI È LLINI? - forumJuventus : Campione d’Europa @chiellini ?????? #Euro2020 - forumJuventus : Campione d’Europa @federicochiesa ?????? #Euro2020 - zazoomblog : Un campione d’Europa per la porta del Genoa: Sirigu in arrivo - #campione #d’Europa #porta #Genoa: - TheBlackRabbit0 : Ecco il tifoso Inglese che si è tatuato l'#Inghilterra campione d'Europa Intervistato da @SkySports Non sembra… -