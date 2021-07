Ultimi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 in onda il 22 luglio poi la pausa (Di giovedì 15 luglio 2021) Ultimi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 giovedì prossimo, almeno per ora. La serie tedesca continua a cavalcare bene su Rai2 tant’è che adesso ha raggiunto e superato la programmazione in Patria e così eccoci pronti ad una pausa di qualche settimana prima del seguito. Ma qual è la programmazione pensata da Rai2 proprio per la serie tedesca che ha poggiato adesso tutte le sue basi su Semir? Gli Ultimi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 andranno in onda giovedì 22 ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 luglio 2021)di11 giovedì prossimo, almeno per ora. La serie tedesca continua a cavalcare bene su Rai2 tant’è che adesso ha raggiunto e superato la programmazione in Patria e così eccoci pronti ad unadi qualche settimana prima del seguito. Ma qual è la programmazione pensata da Rai2 proprio per la serie tedesca che ha poggiato adesso tutte le sue basi su Semir? Glidi11 andranno ingiovedì 22 ...

Advertising

natastancaa : @cutelikejdb Esatto, non penso ci sia più di un sentimento d’affetto tra di loro, sembrano quasi due fratelli ahaha… - unapologetci : @thisisacasino Amoo mi mancano gli ultimi due episodi - f4iryIouis : ivy deve vedere gli ultimi episodi di banana fish orego per lei - latwittipe : Mi riferivo, per esempio, agli ultimi due episodi in ordine di tempo che mi sono capitati: 1.questo tweet su Ciro… - natastancaa : Tra l’altro non potrò vedere gli ultimi due episodi in diretta perché sarò via CVDM -