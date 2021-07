Ultime Notizie Roma del 15-07-2021 ore 17:10 (Di giovedì 15 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano ancora emergenza covid-19 mento del 71,4% dei nuovi casi 8989 rispetta 5571 nella settimana 7 e 13 luglio rispetto alla precedente diminuiscono i ricoveri e decessi e quanto rileva il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe i ricoveri diminuiscono del 11,3% erano 1271 sonora 1128 dato che corrisponde 143 persone in meno i decessi del 35,8% 104 rispetto ai 162 della settimana precedente con una media di 15 al giorno rispetto e 24 della settimana precedente sul fronte delle terapie Intensive Gli ingressi sono 30 e meno meno 16 % il 30 dei pazienti ospedalizzati sottolinea Renata Gili ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 luglio 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano ancora emergenza covid-19 mento del 71,4% dei nuovi casi 8989 rispetta 5571 nella settimana 7 e 13 luglio rispetto alla precedente diminuiscono i ricoveri e decessi e quanto rileva il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe i ricoveri diminuiscono del 11,3% erano 1271 sonora 1128 dato che corrisponde 143 persone in meno i decessi del 35,8% 104 rispetto ai 162 della settimana precedente con una media di 15 al giorno rispetto e 24 della settimana precedente sul fronte delle terapie Intensive Gli ingressi sono 30 e meno meno 16 % il 30 dei pazienti ospedalizzati sottolinea Renata Gili ...

Advertising

fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - fanpage : Pierpaolo Sileri lancia la proposta. - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, il ritorno di Nastasic verso la chiusura - manuele_a : RT @timetit: 'commenta Emanuela Pedri «è un temporeggiare nell’attesa che arrivino i risultati degli ispettori ministeriali il verdetto del… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus in Calabria, 32 nuovi contagi e zero decessi anche oggi) è stato pubblicato su: Tem… -