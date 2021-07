Tokyo 2020 e lo spettro del Covid | positivi un atleta e cinque addetti alle strutture

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il-19 continua a creare problemi in Giappone, in attesa che a, il prossimo 23 luglio, cominci l’Olimpiade rinviata di un anno per la pandemia. Oggi il comitato organizzatore dei Giochi ha...

Advertising

TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - STnews365 : Tokyo 2020, Dino Salvoldi: “Il gruppo può ottenere grandi risultati”. 'Il futuro è dalla parte delle ragazze, la sp… - sportface2016 : Gli azzurri a #Tokyo2020 diventano 385! La lista dei qualificati completa #Olimpiadi - Billa42_ : Tokyo 2020: gli USA alle Olimpiadi con oltre 600 atleti - sportface2016 : Cresce l'apprensione per i contagi, positivo anche un atleta a #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

...4%, allo stesso livello in cui si trovava nel giugno del. Dall'inizio dell'anno, inoltre, gli ... La borsa diha scontato alcuni rumor, secondo cui la Bank of Japan taglierà l'outlook sulla ...Ivan Zaystev sarà il capitano della nazionale di volley a caccia di medaglie nell' Olimpiade di. Lo 'zar', dopo l'argento di Rio, punta al metallo più prezioso. ' L'avvicinamento è stato tosto - racconta in un'intervista al Corriere dello Sport - considerando tutti i protocolli anti -...Tokyo 2020: aumentano i positivi, c'è anche un atleta. Un membro dello staff russo della nazionale di rugby è ricoverato in ospedale ...Ai Trials keniani il Campione del Mondo dei 1500 metri, Timothy Cheruiyot, era rimasto fuori dai primi tre e, dunque, anche escluso dalla selezione olimpica. L'ineleggibilità del secondo classificato, ...