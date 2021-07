Si spaccia per Colin Firth e truffa tre sorelle sul web: denunciato (Di giovedì 15 luglio 2021) Le ‘truffe sentimentali’ che si consumano sul web sono tante ed è spesso difficile, per le vittime, scoprire l’inganno. Di sentimentale, per altro, c’è ben poco. Basta leggere quello che è capitato a tre sorelle del Basso Vicentino per farsi un’idea. Un uomo si è spacciato per l’attore Colin Firth e ha estorto loro 3.300 euro. La scusa? Le foto di una delle tre, caricate su Facebook, lo avevano molto colpito e ha così proposto di creare un sito ‘dedicato’. Ma non finisce qui. L’uomo ha poi fatto credere alle tre sorelle di averle omaggiate con tre automobili, fermate in dogana Usa: servivano 21 mila euro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Le ‘truffe sentimentali’ che si consumano sul web sono tante ed è spesso difficile, per le vittime, scoprire l’inganno. Di sentimentale, per altro, c’è ben poco. Basta leggere quello che è capitato a tredel Basso Vicentino per farsi un’idea. Un uomo si èto per l’attoree ha estorto loro 3.300 euro. La scusa? Le foto di una delle tre, caricate su Facebook, lo avevano molto colpito e ha così proposto di creare un sito ‘dedicato’. Ma non finisce qui. L’uomo ha poi fatto credere alle tredi averle omaggiate con tre automobili, fermate in dogana Usa: servivano 21 mila euro ...

