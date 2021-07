Sci alpino: il giovane Federico Collini muore in un incidente stradale a Pinzolo. Aveva 16 anni (Di giovedì 15 luglio 2021) Ieri pomeriggio, a Sant’Antonio di Mavignola, vicino a Madonna di Campiglio, il sedicenne (lo era da appena 11 giorni) Federico Collini è morto a seguito di un incidente stradale con la sua moto da cross. A Pinzolo, il giovane sciatore trentino è stato sorpreso dall’asfalto viscido ed è andato a sbattere contro un camion, in maniera fatale. Collini, promessa dello sci alpino del Trentino, Aveva vinto il titolo regionale Under 16 con tempo identico a quello del fiemmese Sebastiano Zorzi. Era allenato dagli ex azzurri Paolo Pangrazzi e ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Ieri pomeriggio, a Sant’Antonio di Mavignola, vicino a Madonna di Campiglio, il sedicenne (lo era da appena 11 giorni)è morto a seguito di uncon la sua moto da cross. A, ilsciatore trentino è stato sorpreso dall’asfalto viscido ed è andato a sbattere contro un camion, in maniera fatale., promessa dello scidel Trentino,vinto il titolo regionale Under 16 con tempo identico a quello del fiemmese Sebastiano Zorzi. Era allenato dagli ex azzurri Paolo Pangrazzi e ...

