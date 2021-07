Reparto chiuso per parto Belen: esplode la polemica (Di giovedì 15 luglio 2021) . Le parole dei sindacati Clinica Ostetrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova. E’ qui che Belén Rodriguez ha deciso di far nascere la sua bambina, Luna Marì, contrariamente alle previsioni che davano la nascitura in predicato di vedere la luce a Milano. La piccola è nata il 12 luglio per la gioia della showgirl e del suo compagno Antonino Spinalbese. Tutto bene, tutti contenti? Non proprio tutti, dato che, a seguito del lieto evento, stanno montando delle polemiche riguardanti l’assistenza che la showgirl argentina sta ricevendo. Ti potrebbe interessare>>> Belén Rodriguez mamma bis: Ecco la sua Luna Marì Secondo alcune segnalazioni, infatti, la Clinica ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021) . Le parole dei sindacati Clinica Ostetrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova. E’ qui che Belén Rodriguez ha deciso di far nascere la sua bambina, Luna Marì, contrariamente alle previsioni che davano la nascitura in predicato di vedere la luce a Milano. La piccola è nata il 12 luglio per la gioia della showgirl e del suo compagno Antonino Spinalbese. Tutto bene, tutti contenti? Non proprio tutti, dato che, a seguito del lieto evento, stanno montando delle polemiche riguardanti l’assistenza che la showgirl argentina sta ricevendo. Ti potrebbe interessare>>> Belén Rodriguez mamma bis: Ecco la sua Luna Marì Secondo alcune segnalazioni, infatti, la Clinica ...

