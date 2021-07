NICOLO’ BARELLA e FEDERICA SCHIEVENIN matrimonio del 1 luglio 2018 (Di giovedì 15 luglio 2021) Nicolò BARELLA centrocampista dell’ Inter e della Nazionale di Roberto Mancini è convolato a nozze il 1 luglio 2018, con la sua dolce metà, la cagliaritana FEDERICA SCHIEVENIN. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 15 luglio 2021) Nicolòcentrocampista dell’ Inter e della Nazionale di Roberto Mancini è convolato a nozze il 1, con la sua dolce metà, la cagliaritana. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

marcoconterio : ?????? Offerte faraoniche in arrivo dalla Premier per i gioielli dell'#Inter. Il #Liverpool e il #ManUtd possono arri… - EURO2020 : ???? Nicolò Barella pass, Lorenzo Insigne control & back-heel = ?? #EUROSkills | @HisenseSports | #EURO2020 - Squawka : Most fouls won by #ITA players in #EURO2020 ? Jorginho (15) ? Giovanni Di Lorenzo (12) ? Andrea Belotti (11) ? Ma… - alessiias_ : RT @iochenesoscusi: non nicolò barella già eletto meme del mese, ho le lacrime - avtistich : RT @iochenesoscusi: non nicolò barella già eletto meme del mese, ho le lacrime -