NBA 2K22 – Il trailer “Anyone | Anywhere”Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2K22 NBA 2K22 corre verso il lancio: svelate data d'uscita e (bellissima) copertina Per gli appassionati del grande basket è di nuovo il momento di cerchiare una data nel calendario. La data è quella del 10 settembre prossimo e il nome è quello di NBA 2K22 , che proprio quel giorno esordirà su diverse piattaforme. Il nuovo gioco su licenza ufficiale dedicato al grande basket, firmato da 2K , per avvicinarsi all'uscita ha svelato con una nota ...

NBA 2K22: brutte notizie, su PC non sarà next - gen e niente cross - gen Nella giornata di ieri 2K ha svelato alcuni importanti dettagli sul prossimo NBA 2K22 , come la data di lancio e le piattaforme su cui arriverà il titolo. Ma non ci si è fermati qua, dato che la compagnia ha rilasciato di recente anche una FAQ in cui sono state inserite ...

NBA 2K22: rivelate la data di lancio e le versioni di gioco Tom's Hardware Italia NBA 2K22 arriva a settembre, Luka Doncic in copertina Visual Concepts e 2K Sports hanno annunciato il roster completo degli atleti di copertina per NBA 2K22 e la data di uscita ufficiale del gioco. Quest'anno saranno disponibili 3 diverse edizioni: ...

WNBA - Candace Parker: prima donna a comparire sulla copertina di NBA 2K Un altro muro tra uomini e donne è stato abbattuto: Candace Parker è diventata la prima giocatrice WNBA ad apparire sulla copertina di un gioco NBA ...

