"Mattarella non doveva andare a Wembley". Revelli, la bomba variante Delta su Draghi (Di giovedì 15 luglio 2021) Il presidente Sergio Mattarella "non doveva andare a Wembley", Parole e musica di Marco Revelli, ovviamente sul Fatto quotidiano. Il politologo con una passionaccia divisa a metà tra sinistra e Movimento 5 Stelle è uno dei pensatori di casa sul giornale diretto da Marco Travaglio. La tesi di fondo è: usare anche la Nazionale per colpire sotto la cintura il premier Mario Draghi, una ossessione per il direttore. E così la polemica su Euro 2020, tra Coronavirus negli stadi, assembramenti in strada a Roma e Bonucci "peggio di Genny la Carogna" (parola di Travaglio) tutto fa brodo.

