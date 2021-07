Matrimonio di Bernardeschi e Veronica Ciardi: il cantante è un ex allievo di Amici (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Matrimonio tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi ha catalizzato l’attenzione degli appassionati di gossip subito dopo la vittoria degli Azzurri agli Europei 2020. Lo scorso 13 luglio la coppia ha pronunciato il fatidico “sì” davanti ad un centinaio di invitati tra parenti ed Amici stretti. Matrimonio di Bernardeschi e Veronica Ciardi: il cantante arriva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 luglio 2021) Iltra Federicoha catalizzato l’attenzione degli appassionati di gossip subito dopo la vittoria degli Azzurri agli Europei 2020. Lo scorso 13 luglio la coppia ha pronunciato il fatidico “sì” davanti ad un centinaio di invitati tra parenti edstretti.di: ilarriva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

FBiasin : Comunque è doveroso rispettare la scelta di #Bernardeschi che per il suo matrimonio ha scelto di fare una cosa rise… - forumJuventus : Sobrietà dal matrimonio di #Bernardeschi ?? - SaraMeini : #Matrimonio #Bernardeschi le immagini di @TgrRaiToscana dall’interno del Duomo di Carrara. Padre Luigi prima dell’i… - bad_decisions0 : RT @zorzissmile: Matrimonio e aereo con la Nazionale per Bernardeschi sono la stessa cosa #sognoazzurro - IdaCanturi : RT @zorzissmile: Matrimonio e aereo con la Nazionale per Bernardeschi sono la stessa cosa #sognoazzurro -