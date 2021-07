La gru di 68 tonnellate cade su due operai | salvi per un pelo

(Di giovedì 15 luglio 2021) A Boppard, in Germania, una gru mobile di 68- che si era ribaltata in un cantiere e doveva essere rimessa a posto con l'aiuto di una gru più grande - ha quasi schiacciato due. Solo ...

A Boppard, in Germania, unamobile di 68- che si era ribaltata in un cantiere e doveva essere rimessa a posto con l'aiuto di unapiù grande - ha quasi schiacciato due operai. Solo un supporto d'acciaio ...Ogni arcata è costituita da due semiarchi , che vengono innalzati da due- la più grande delle due ha una lunghezza massima di sessanta metri e una portata di 150- e fissate al centro.A Boppard, in Germania, una gru mobile di 68 tonnellate - che si era ribaltata in un cantiere e doveva essere rimessa a posto con l'aiuto di una ...Cambia lo skyline di Marina di Carrara. Addio alla mitica gru 200, così conosciuta, il carroponte da 1063 tonnellate di acciaio all’interno dei Nuovi Cantieri Apuania, diventati ormai The italian sea ...