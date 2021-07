Guerra tra Fedez e il Codacons | il rapper prende una decisione estrema | “Basta”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 15 luglio 2021) Continua latra il. L’associazione per la tutela dei consumatori, nel corso della giornata di ieri, ha fatto sì che il cantante venisse informato di una nuova querela a suo carico. Stavolta, l’oggetto della discussione è la raccolta fondi attuata dadurante la pandemia per supportare gli esponenti del mondo dello spettacolo in serie difficoltà. Tale iniziativa è stata paragonata, addirittura, a quella di Malika. Proprio per tale motivo9, il marito di Chiara Ferragni ha deciso di reagire. Attraverso delle Instagram Stories, infatti, ha palesato le sue intenzioni ed ha dichiarato di aver preso ...