Giulia Stabile non si ferma più: la clamorosa indiscrezione per il prossimo autunno (Di giovedì 15 luglio 2021) La vincitrice di Amici Giulia Stabile sta vivendo un sogno. E’ richiestissima da tutti, ora spunta un rumor incredibile per la prossima stagione L’italo-spagnola Giulia Stabile sembra proprio non volersi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 15 luglio 2021) La vincitrice di Amicista vivendo un sogno. E’ richiestissima da tutti, ora spunta un rumor incredibile per la prossima stagione L’italo-spagnolasembra proprio non volersi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IlContiAndrea : La vincitrice di #Amici20 #GiuliaStabile non sostituirà #Belen (in maternità) alla conduzione di #Tusiquevales… - enn_0000 : RT @alexiuss11: c’è chi si ritrova giulia stabile nello stesso vagone del treno e chi in treno non trova neanche posto, indovinate a quale… - enn_0000 : RT @stoinparanoia: siamo tutti un po' giorgio davanti a quella dea di giulia stabile - annamirati : RT @benetonioni_: Bella mlanoww eh, ma preferirei vedere qualcun’altro a caso tipo Giulia Lola stabile #amemici20 - mariann60059306 : RT @benetonioni_: Bella mlanoww eh, ma preferirei vedere qualcun’altro a caso tipo Giulia Lola stabile #amemici20 -