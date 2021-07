Fontana: “Ok a ddl Salvamare in Commissione al Senato” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Oggi grazie al preziosissimo lavoro fatto con senatrici e Senatori è stato approvato in Commissione il disegno di legge Salvamare”. Lo annuncia la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana. “Questa legge – dice – si pone l’obiettivo di tutelare l’ecosistema marino, promuovere un’economia sempre più circolare e sostenibile e una maggiore sensibilizzazione verso comportamenti virtuosi. In Aula al Senato approda un provvedimento in grado di farci compiere importanti progressi nella prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) “Oggi grazie al preziosissimo lavoro fatto con senatrici eri è stato approvato inil disegno di legge”. Lo annuncia la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica Ilaria. “Questa legge – dice – si pone l’obiettivo di tutelare l’ecosistema marino, promuovere un’economia sempre più circolare e sostenibile e una maggiore sensibilizzazione verso comportamenti virtuosi. In Aula alapproda un provvedimento in grado di farci compiere importanti progressi nella prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, ...

Advertising

angheran70 : RT @lanuovaBQ: ++ #OMOSESSUALITÀ ++ ?? #DdlZan, la #Chiesa italiana rinuncia alla #verità. Una posizione incomprensibile e non condivisibil… - fabius10scudi : RT @lanuovaBQ: ++ #OMOSESSUALITÀ ++ ?? #DdlZan, la #Chiesa italiana rinuncia alla #verità. Una posizione incomprensibile e non condivisibil… - lanuovaBQ : ++ #OMOSESSUALITÀ ++ ?? #DdlZan, la #Chiesa italiana rinuncia alla #verità. Una posizione incomprensibile e non con… - LiamGal99638246 : Non cè nessun motivo valido per cui stasera bisogna tifare italia. Non dimenticatevi ciò che è succeso dal marzo 20… - techpat_yt : RT @fablen8: @SimoneAlliva Calderoli è stato condannato con la legge Mancino per gli insulti alla Kyenge (diffamazione con l'aggravante del… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana ddl Ddl Zan, Matteo Salvini lancia un segnale: Simona Baldassarre nuovo responsabile del dipartimento famiglia della Lega Da Matteo Salvini arriva un segnale chiaro sul Ddl Zan , nelle ore calde della trattativa con il Pd . L'eurodeputata Simona Baldassarre è stata ... Un ringraziamento anche a Lorenzo Fontana che ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Luglio: ... il Senato vota contro le pregiudiziali di costituzionalità al ddl Zan, avanzate dal Carroccio e da ...] di Lucio Musolino 152 a casa Licenzia con i fondi pubblici Gianetti beffa la Lombardia Fontana&C. ...

Fontana: "Ok a ddl Salvamare in Commissione al Senato" Adnkronos "Ddl Zan, inopportuno tirare in ballo il Pontefice" Caro Carlino,trovo inopportuni e sbagliati sia l’intervento del Vaticano sul ddl Zan che i richiami di Salvini alla Chiesa e al Pontefice, così come mi infastidisce certa sinistra (che riscopre la lai ...

Roma, tensioni, caroselli e tuffi nelle fontane: “I campioni d’Europa siamo noi” Lanci di oggetti contro la polizia in piazza Flaminio, motorini danneggiati e venditori abusivi di alcolici in vetro ...

Da Matteo Salvini arriva un segnale chiaro sulZan , nelle ore calde della trattativa con il Pd . L'eurodeputata Simona Baldassarre è stata ... Un ringraziamento anche a Lorenzoche ha ...... il Senato vota contro le pregiudiziali di costituzionalità alZan, avanzate dal Carroccio e da ...] di Lucio Musolino 152 a casa Licenzia con i fondi pubblici Gianetti beffa la Lombardia&C. ...Caro Carlino,trovo inopportuni e sbagliati sia l’intervento del Vaticano sul ddl Zan che i richiami di Salvini alla Chiesa e al Pontefice, così come mi infastidisce certa sinistra (che riscopre la lai ...Lanci di oggetti contro la polizia in piazza Flaminio, motorini danneggiati e venditori abusivi di alcolici in vetro ...