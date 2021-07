Da Wembley ai market di Jesi | in fila con Mancini a fare la spesa Il ct | ' Grazie a tutti | che splendida accoglienza'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wembley market

corriereadriatico.it

JESI - Metti una mattina in centro, in fila a far la spesa insieme al commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Campione d'Europa, Roberto Mancini . Daal cuore di Jesi . Il Ct jesino degli azzurri, che martedì scorso non si era sottratto a foto, autografi, cori e striscioni di ringraziamento alla pizzeria Pepito - dove aveva trascorso a ...I mercati finanziari ribadiscono così il verdetto di, assai gradito dai partner dell'Unione ...53% di Confinvest, ildealer dell'oro fisico da investimento, la pmi innovativa che ha ...JESI - Metti una mattina in centro, in fila a far la spesa insieme al commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Campione d’Europa, Roberto Mancini. Da Wembley al cuore di Jesi.Piazza Affari riapre i battenti con la speranza che l’entusiasmo per la vittoria storica di ieri sera a Wembley dell’Italia di calcio trasmetta entusiasmo anche sull’azionario Italia. Il Ftse Mib, ...