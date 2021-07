Covid, a Napoli 4 nuovi open day per la somministrazione di prime dosi Pfizer e Moderna (Di giovedì 15 luglio 2021) nuovi open day per la somministrazione della prima dose di vaccino Pfizer e Moderna sono stati organizzati dalla Asl Napoli 1 Centro per lunedì 19, martedì 20, giovedì 22 e venerdì 23 luglio. Gli open day prima dose saranno aperti a tutte le fasce d’età. Lunedì 19 e martedì 20 luglio saranno somministrate 3 mila dosi di vaccino Moderna nell’hub della Fagianeria nel Bosco di Capodimonte, dalle 8 alle 20; giovedì 22 e venerdì 23 luglio saranno somministrate 3mila dosi di vaccino Pfizer nell’hub della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 luglio 2021)day per ladella prima dose di vaccinosono stati organizzati dalla Asl1 Centro per lunedì 19, martedì 20, giovedì 22 e venerdì 23 luglio. Gliday prima dose saranno aperti a tutte le fasce d’età. Lunedì 19 e martedì 20 luglio saranno somministrate 3 miladi vaccinonell’hub della Fagianeria nel Bosco di Capodimonte, dalle 8 alle 20; giovedì 22 e venerdì 23 luglio saranno somministrate 3miladi vaccinonell’hub della ...

