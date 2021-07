Connettore unico per smartphone: l’ Europa s’è desta e detta regole severe (Di giovedì 15 luglio 2021) La Commissione europea spinge per il Connettore unico per la ricarica, così da ridurre l’impatto ambientale. Per la Commissione europea tre connettori sono ancora troppi (by Adobestock)La Commissione Europea spinge sull’acceleratore e detta regole severe affinché si possa arrivare il prima possibile all’ambito Connettore unico per la ricarica, che semplificherà in un sol colpo la vita agli utenti e ridurrà pure l’impatto sull’ambiente, si spera, a livelli minimi, dato che se la soluzione trovasse davvero terreno fertile anche l’annoso problema dello smaltimento dei rifiuti ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) La Commissione europea spinge per ilper la ricarica, così da ridurre l’impatto ambientale. Per la Commissione europea tre connettori sono ancora troppi (by Adobestock)La Commissione Europea spinge sull’acceleratore eaffinché si possa arrivare il prima possibile all’ambitoper la ricarica, che semplificherà in un sol colpo la vita agli utenti e ridurrà pure l’impatto sull’ambiente, si spera, a livelli minimi, dato che se la soluzione trovasse davvero terreno fertile anche l’annoso problema dello smaltimento dei rifiuti ...

