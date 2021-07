Colpo Reyer | Victor Sanders in orogranata

Advertising

Profilo3Marco : RT @REYER1872: ?????? Big fella from Lithuania! 24 anni a luglio, Martynas Echodas firma un pluriennale con l'Umana Reyer! ?? 'Sono emozionato… - basketinside360 : A1 UFFICIALE - Altro colpo in casa Umana Reyer Venezia, firmata Kayla Thorton - -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Reyer

VeneziaToday

La cosa che mi ha impressionato affrontando lada avversario è la grande capacità della squadra di giocare insieme, si percepisce che l'obiettivo di ogni giocatore è vincere e fare ciò che è ...TORTONA - Primo grandedi mercato per Bertram Derthona , in vista della prossima stagione di serie A. I leoni, ... Dopo il biennio in Toscana, Ariel si trasferisce allaVenezia, formazione ...PONZANO In A2F il Ponzano edizione 2021-22 è quasi fatto. L'ultimo arrivo, quello di Greta Brunelli, 1990, tiratrice di valore appena promossa in A1 con Faenza (gran colpo del presidente Carlo Pizzolo ...Dopo tre anni dalla sua ultima volta, Daniele Magro vestirà nuovamente la maglia del Pistoia Basket. Da oggi inizia la sua terza avventura in via Fermi Il primo colpo in entrata del Pistoia Basket è u ...