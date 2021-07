Brambilla: «Inpgi: la libertà di stampa non è in pericolo» (Di giovedì 15 luglio 2021) Mentre gli altri istituti privatizzati funzionano bene, quello dei giornalisti è in passivo e destinato a confluire nell'Inps. La categoria si inalbera. Ma, come spiega l'esperto di previdenza Alberto Brambilla, un compromesso è possibile. Forse non ve ne siete accorti, ma la libertà di stampa in Italia è in pericolo. E non perché Mario Draghi sotto sotto è un dittatore o perché gli editori hanno i bilanci traballanti e devono compiacere i grandi investitori pubblicitari. No, il Grande Fratello è l'Inps presieduto da Pasquale Tridico che essendosi detto disponibile ad assorbire l'Istituto previdenziale dei giornalisti, da ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 luglio 2021) Mentre gli altri istituti privatizzati funzionano bene, quello dei giornalisti è in passivo e destinato a confluire nell'Inps. La categoria si inalbera. Ma, come spiega l'esperto di previdenza Alberto, un compromesso è possibile. Forse non ve ne siete accorti, ma ladiin Italia è in. E non perché Mario Draghi sotto sotto è un dittatore o perché gli editori hanno i bilanci traballanti e devono compiacere i grandi investitori pubblicitari. No, il Grande Fratello è l'Inps presieduto da Pasquale Tridico che essendosi detto disponibile ad assorbire l'Istituto previdenziale dei giornalisti, da ...

