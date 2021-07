Bari,17 misure cautelari per traffico di droga e armi (Di giovedì 15 luglio 2021) Disarticolato il gruppo criminale che monopolizzava il traffico di droga e di armi nel quartiere “San Pasquale” di Bari (Getty Images)Vasta operazione della polizia nei confronti di una presunto sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e di armi nel quartiere “San Pasquale” di Bari. Diciassette le misure cautelari, 13 in carcere e 4 ai domiciliari, e numerose perquisizioni domiciliari affidate agli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura del capoluogo pugliese e coordinate ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021) Disarticolato il gruppo criminale che monopolizzava ildie dinel quartiere “San Pasquale” di(Getty Images)Vasta operazione della polizia nei confronti di una presunto sodalizio criminale dedito aldi sostanze stupefacenti e dinel quartiere “San Pasquale” di. Diciassette le, 13 in carcere e 4 ai domiciliari, e numerose perquisizioni domiciliari affidate agli agenti della Sezione Antidella Squadra Mobile della Questura del capoluogo pugliese e coordinate ...

