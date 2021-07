Ama: in primi 13 giorni luglio raccolte 32.130 tonnellate rifiuti (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma – Ama sta mettendo in campo qualunque sforzo, ordinario e straordinario, assicurando i servizi di igiene urbana su tutto il territorio della città di Roma. L’azienda, attraverso l’azione incessante di operatori ecologici, autisti e tecnici, pur in una situazione di oggettiva difficoltà derivante da fattori esogeni come gli sbocchi negli impianti insufficienti rispetto alla produzione giornaliera e settimanale, che persistono da oltre tre mesi (dalla chiusura della discarica di Roccasecca) ed influenzano notevolmente la capacità di raccolta dei rifiuti a monte, sta cercando in ogni modo di contenere i disagi per i cittadini. Nei primi tredici ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma – Ama sta mettendo in campo qualunque sforzo, ordinario e straordinario, assicurando i servizi di igiene urbana su tutto il territorio della città di Roma. L’azienda, attraverso l’azione incessante di operatori ecologici, autisti e tecnici, pur in una situazione di oggettiva difficoltà derivante da fattori esogeni come gli sbocchi negli impianti insufficienti rispetto alla produzione giornaliera e settimanale, che persistono da oltre tre mesi (dalla chiusura della discarica di Roccasecca) ed influenzano notevolmente la capacità di raccolta deia monte, sta cercando in ogni modo di contenere i disagi per i cittadini. Neitredici ...

