Uomini e donne | Roberta Di Padua lascia i social Ecco perché

Una ex dama del Trono Over di Uomini e donne ha preso una decisione improvvisa quanto drastica: Roberta Di Padua, ex di Riccardo Guarnieri, lascia almeno per un po' i social network per concentrarsi più su se stessa e sulle persone che le vogliono davvero bene e fanno parte in carne e ossa della sua vita. Il tutto mentre il suo ex torna sui social e per la sua magrezza fa discutere.

