Un gesto di grande generosità rifiutato: per una 82enne una grande delusione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si era rasata i capelli per beneficenza, ma si è vista respingere il suo gesto di generosità. Sheila Martin, 82 anni, britannica, aveva deciso di sottoporsi a questo drastico cambiamento estetico con l’obiettivo di raccogliere fondi per il cancro al pancreas. La nonna – che ha 15 nipoti – ha voluto compiere questo gesto in memoria del figlio Richard Martin, morto tre anni fa dopo aver combattuto contro la malattia. LEGGI ANCHE => In lotta contro il cancro: il dramma di un componente della band culto di inizio millennio La somma raccolta è stata importante, anche se nessun ente di beneficenza ha accettato i capelli di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si era rasata i capelli per beneficenza, ma si è vista respingere il suodi. Sheila Martin, 82 anni, britannica, aveva deciso di sottoporsi a questo drastico cambiamento estetico con l’obiettivo di raccogliere fondi per il cancro al pancreas. La nonna – che ha 15 nipoti – ha voluto compiere questoin memoria del figlio Richard Martin, morto tre anni fa dopo aver combattuto contro la malattia. LEGGI ANCHE => In lotta contro il cancro: il dramma di un componente della band culto di inizio millennio La somma raccolta è stata importante, anche se nessun ente di beneficenza ha accettato i capelli di ...

Patrizi66164836 : @Roberta7416 NON è’ affatto una cavolata! È’ un gesto di grande civiltà e sensibilità ! - vxrginclub : RT @OizaQueensday: Talmente argine al razzismo - in Italia - che 1) il gesto di inginocchiarsi è stato ridicolizzato da diatribe stupide 2)… - eljtrophia : RT @OizaQueensday: Talmente argine al razzismo - in Italia - che 1) il gesto di inginocchiarsi è stato ridicolizzato da diatribe stupide 2)… - pomadarino : RT @OizaQueensday: Talmente argine al razzismo - in Italia - che 1) il gesto di inginocchiarsi è stato ridicolizzato da diatribe stupide 2)… - RM7409 : @SandroSca @Monica_7023 Un grande gesto di sensibilità quello di indossare un camice ospedaliero il giorno del matrimonio. ?? -