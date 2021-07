Scuola: Toccafondi (Iv), 'dati Invalsi chiari, basta con dad' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “L'indagine Invalsi conferma purtroppo, con l'inattaccabile linguaggio dei numeri, che sul piano formativo un prolungato ricorso alla Dad in sostituzione della normale attività in presenza si traduce in una catastrofe: uno studente italiano su due è impreparato”. Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, a proposito del Rapporto Invalsi 2021, ed aggiunge: “Dopo questi dati il governo sia chiaro, netto e deciso: a settembre basta Scuola in video”. “I risultati dell'indagine – spiega - sono sconfortanti. Il 39% ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “L'indagineconferma purtroppo, con l'inattaccabile linguaggio dei numeri, che sul piano formativo un prolungato ricorso alla Dad in sostituzione della normale attività in presenza si traduce in una catastrofe: uno studente italiano su due è impreparato”. Lo dichiara Gabriele, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, a proposito del Rapporto2021, ed aggiunge: “Dopo questiil governo sia chiaro, netto e deciso: a settembrein video”. “I risultati dell'indagine – spiega - sono sconfortanti. Il 39% ...

