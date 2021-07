Saman Abbas, emerso un video che mostra l’uccisione di una giovane pakistana: indagano gli inquirenti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nuova pista sulla scomparsa della giovane Saman Abbas, caso ormai trattato come l’omicidio di Novellara. Le autorità sono convinte che la famiglia della giovane l’abbia uccisa per il suo rifiuto ad un matrimonio combinato. Emerge ora un nuovo video che mostrerebbe un omicidio avvenuto in Pakistan, con dei punti in comune con il caso di Saman. video di una giovane uccisa in Pakistan: è Saman Abbas? La notizia del nuovo video viene rilanciata da L’Estate in Diretta del 14 luglio 2021, programma ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nuova pista sulla scomparsa della, caso ormai trattato come l’omicidio di Novellara. Le autorità sono convinte che la famiglia dellal’abbia uccisa per il suo rifiuto ad un matrimonio combinato. Emerge ora un nuovoche mostrerebbe un omicidio avvenuto in Pakistan, con dei punti in comune con il caso didi unauccisa in Pakistan: è? La notizia del nuovoviene rilanciata da L’Estate in Diretta del 14 luglio 2021, programma ...

Advertising

annamariamoscar : Video dal Pakistan mostra l’uccisione di una donna: carabinieri indagano per capire se è Saman Abbas - zazoomblog : Video dal dark web dell’uccisione di una donna: si indaga per capire se è Saman Abbas - #Video #dell’uccisione… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Il corpo di #SamanAbbas non si trova???? - Hiness_LAGA : RT @Informa_Press: Il corpo di #SamanAbbas non si trova???? - mocettast : RT @Valsusaoggi: VALGIOIE, CITTADINANZA ONORARIA PER SAMAN ABBAS -