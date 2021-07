Riforme: Salvini, 'chi si metterà di ostacolo o Conte o Pd, troverà Lega' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Chiunque si metterà di ostacolo e di traverso sulla via delle Riforme, vuoi che sia Conte o Grillo o qualche corrente del Pd, avrà nella Lega un avversario". Così Matteo Salvini al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi. "Lavoriamo con buonsenso, ho detto al presidente: la Lega c'è". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Chiunque sidie di traverso sulla via delle, vuoi che siao Grillo o qualche corrente del Pd, avrà nellaun avversario". Così Matteoal termine dell'incontro con il premier Mario Draghi. "Lavoriamo con buonsenso, ho detto al presidente: lac'è".

Il grande Carlo Nordio: "La magistratura più conservatrice vedrà sempre un nemico in chiunque voglia le riforme: Berlusconi,…
Giustizia: Salvini, 'chi firma il referendum aiuta Draghi e il governo a fare le riforme'

Referendum sulla giustizia, l'apertura di Renzi a Salvini: "Dà stimolo a riforme più serie,…

