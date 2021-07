Ricerca Gimbe, con pandemia 144,5 mln prestazioni ambulatoriali in meno (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Nel 2020 ben 144,5 milioni di prestazioni ambulatoriali in meno, rispetto al 2019, con la quota più rilevante che riguarda gli esami di laboratorio (62,6% del totale delle prestazioni in meno), seguita dalla diagnostica (13,9%), dalle visite (12,9%) e infine dall'area della riabilitazione (5,8%) e da quella terapeutica (4,9%). I dati della Ricerca condotta dalla Fondazione Gimbe, pubblicata nell'ambito della campagna 'La mia salute non può aspettare' promossa da Johnson&Johnson Medical Italia, rivelano come Covid-19 ha portato a un drastico ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Nel 2020 ben 144,5 milioni diin, rispetto al 2019, con la quota più rilevante che riguarda gli esami di laboratorio (62,6% del totale dellein), seguita dalla diagnostica (13,9%), dalle visite (12,9%) e infine dall'area della riabilitazione (5,8%) e da quella terapeutica (4,9%). I dati dellacondotta dalla Fondazione, pubblicata nell'ambito della campagna 'La mia salute non può aspettare' promossa da Johnson&Johnson Medical Italia, rivelano come Covid-19 ha portato a un drastico ...

