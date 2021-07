Raffaella Carrà batte Elisabetta Gregoraci e Can Yaman | Rai pronta a “sfruttarla” ancora

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il pubblico ha accolto con favore il ritorno in onda dicon la replica della prima edizione di Carramba che Sorpresa e ha regalato importanti ascolti tv ieri sera al prime time di Rai1 confermando che la soubrette èla regina. A pochi giorni dalla sua morte, la prima rete della tv pubblica ha deciso di rendere omaggio ad uno dei volti noti della televisione italiana anche all’Estero, optando per le repliche della prima edizione di Carramba e portando a casa la vittoria negli ascolti.ieri sera ha battuto, in ...

Advertising

rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - StefanoGuerrera : Alexa play Fiesta di Raffaella Carrà - chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - repubblica : Raffaella Carrà, un musical italiano dal film 'Ballo ballo' - yourefiery : RT @yleniaindenial: apertura dell'eurovision 2022 con omaggio a Raffaella Carrà poi la nazionale italiana di calcio e il ct Roberto Mancini… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

, il ballo in scena 'Questo progetto - afferma Arzenton - avrebbe dovuto essere una celebrazione vivente e non purtroppo un ricordo postumo. A Natale scorso fui folgorata dal film '...... so quanto sia difficile arrivare lassù ma visto che sogno ad occhi aperti e come ho detto prima lasciatemi sognare, magari un ruolo allain Mediaset o in Rai. Grazie Desirée Grazie a ...